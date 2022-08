(Di venerdì 26 agosto 2022) Prestigioso riconoscimento istituzionale per il meeting simbolo del centro di ricerca scientifica irpino, in programma dal 14 al 18 settembre, quest’anno dedicato al rapporto tra arte e scienza e nuovamente gratificato dall’assegnazionedel. La manifestazione si annuncia tra le più dense di sempre in quanto a presenze internazionali e sarà anticipata e seguita da diversi appuntamenti culturali di rilievo. Si parte lunedì 5 settembre, con la presentazione del libro ‘La danza classica tra arte e scienza’, di Flavia Pappacena, alla presenza dell’autrice e del curatore Valerio Basciano, e seguito dall’esibizione a temamatematica e danzatrice acrobatica Erica Occhionero, e da una chiusura musicale, affidata a brani di Bach, Mozart, Sibelius, ...

Il Denaro

Arrivano ancora medaglie di marca Fiamme oro dallecontinentali. Ai Campionati di nuoto Roma2022 i nuotatori cremisi portano a casa un ... in corso a Monaco di Baviera, la prima...... il fuoriclasse carpigiano arricchisce la propria ineguagliabile bacheca con una nuovadel ... considerando anche i 6 argenti e il bronzo raccolti dal carpigiano nellecontinentali. Ma ... Rassegne, medaglia del Presidente della Repubblica per le "Due Culture" di Biogem - Ildenaro.it Azzurre reduci dal 4° posto mondiale, domani l’esordio con la Slovacchia, nel girone anche la Spagna. Silipo: “Curioso di mettere alla prova le più giovani” ...Foto: Federciclismo Prendono il via i Mondiali di mountain bike 2022 di Les Gets, nella regione francese dell’Auvergne-Rhone-Alpes, ed è subito medaglia d’argento per i colori italiani. Domani a Les G ...