Queste foto non provano l’esistenza delle “scie chimiche” (Di venerdì 26 agosto 2022) Il 24 agosto 2022 sono state pubblicate su Twitter tre foto che mostrano l’interno di un aereo in cui sono stoccati diversi contenitori. Le immagini sono accompagnate da un commento, scritto dall’autrice del tweet, che recita: «Le scie chimiche esistono da almeno 3 decenni, il grave problema è che la gente parla senza sapere». Si tratta di una serie di immagini presentate senza il contesto necessario per la loro comprensione, che veicolano una notizia falsa. Vediamo perché. Quella legata alle “scie chimiche” è una teoria cospiratoria priva di fondamento secondo la quale gli aerei diffonderebbero nell’atmosfera sostanze tossiche allo scopo di controllare il clima, sterminare l’essere umano o, più recentemente, vaccinare contro la Covid-19 le persone a loro insaputa. Fatta chiarezza su questo, ... Leggi su facta.news (Di venerdì 26 agosto 2022) Il 24 agosto 2022 sono state pubblicate su Twitter treche mostrano l’interno di un aereo in cui sono stoccati diversi contenitori. Le immagini sono accompagnate da un commento, scritto dall’autrice del tweet, che recita: «Leesistono da almeno 3 decenni, il grave problema è che la gente parla senza sapere». Si tratta di una serie di immagini presentate senza il contesto necessario per la loro comprensione, che veicolano una notizia falsa. Vediamo perché. Quella legata alle “” è una teoria cospiratoria priva di fondamento secondo la quale gli aerei diffonderebbero nell’atmosfera sostanze tossiche allo scopo di controllare il clima, sterminare l’essere umano o, più recentemente, vaccinare contro la Covid-19 le persone a loro insaputa. Fatta chiarezza su questo, ...

poliziadistato : In queste ore il #maltempo ha colpito varie parti d'Italia. Nelle foto l'intervento delle Volanti del commissariat… - giulia_dradi : @ghidotti_giada @_Chanell95 @Pamela8620 @sullapasserella sieme(che ne so??????) e ci stiamo frequentando. Con queste p… - Giusy06344416 : mamma mia queste foto meravigliose ???? - dana_serra : RT @ChiaraAmbraB: Oggi è il giorno buono per ricordare che queste foto esistono e vanno ammirate ????????????????????? #fairylu - Solace_Patty : ogni volta che devo ritrovare la motivazione di allenarmi guardo queste foto -