Quartieri Spagnoli, 2 turisti aggrediti durante una tentata rapina (Di venerdì 26 agosto 2022) Due turisti francesi, facenti parte di una comitiva, sono stati avvicinati nei Quartieri Spagnoli, intorno alle 3, da malviventi armati di pistola che hanno tentato di sottrarre loro un costoso orologio. Due turisti francesi sono stati aggrediti la scorsa notte a Napoli nel corso di una tentata rapina. Entrambi hanno dovuto fare ricorso alle cure Leggi su 2anews (Di venerdì 26 agosto 2022) Duefrancesi, facenti parte di una comitiva, sono stati avvicinati nei, intorno alle 3, da malviventi armati di pistola che hanno tentato di sottrarre loro un costoso orologio. Duefrancesi sono statila scorsa notte a Napoli nel corso di una. Entrambi hanno dovuto fare ricorso alle cure

