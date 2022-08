Quanto incasseranno le italiane che giocano la Champions League? (Di venerdì 26 agosto 2022) La Champions League si appresta a iniziare e torna a rimpolpare le casse delle migliori società d’Europa. Una squadra che vuole rimanere competitiva non può prescindere dalla qualificazione in Champions. Ne sanno qualcosa Milan, Inter, Napoli e Juventus, che prendendo parte all’edizione 2022/23 del torneo non incasseranno meno di 40 milioni di euro a testa, seppur con alcune differenze. La quota di partenza è la stessa per tutti: 15,6 milioni di euro. A questa si aggiungono i ricavi da ranking storico/decennale, calcolati sulla base dei risultati nelle coppe europee degli ultimi dieci anni e dei titoli conquistati nella storia. Si va dai 33 milioni per la Juve agli oltre 18 milioni del Napoli, e ancora poco meno di 16 milioni per l’Inter e poco meno di 15 milioni per il Milan. C’è poi il market pool – in poche ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 26 agosto 2022) Lasi appresta a iniziare e torna a rimpolpare le casse delle migliori società d’Europa. Una squadra che vuole rimanere competitiva non può prescindere dalla qualificazione in. Ne sanno qualcosa Milan, Inter, Napoli e Juventus, che prendendo parte all’edizione 2022/23 del torneo nonmeno di 40 milioni di euro a testa, seppur con alcune differenze. La quota di partenza è la stessa per tutti: 15,6 milioni di euro. A questa si aggiungono i ricavi da ranking storico/decennale, calcolati sulla base dei risultati nelle coppe europee degli ultimi dieci anni e dei titoli conquistati nella storia. Si va dai 33 milioni per la Juve agli oltre 18 milioni del Napoli, e ancora poco meno di 16 milioni per l’Inter e poco meno di 15 milioni per il Milan. C’è poi il market pool – in poche ...

