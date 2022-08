Qualificazioni US Open 2022: Bonadio sconfitto al turno decisivo da Marterer (Di venerdì 26 agosto 2022) Giornata della verità a Flushing Meadows per il tennis azzurro, con ben otto giocatori italiani impegnati nel turno decisivo delle Qualificazioni degli US Open 2022. Il primo risultato che arriva da New York è una sconfitta dato che Riccardo Bonadio si è arreso in due set a Maximilian Marterer. Il 29enne di San Vito al Tagliamento è stato battuto dal tedesco per 6-4 6-3 in 1h09? ed ha dovuto dire addio al sogno main draw slam. L’unico altro match di un italiano attualmente in corso è quello tra Raul Brancaccio ed il padrone di casa Eubanks: i due sono al terzo set. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 26 agosto 2022) Giornata della verità a Flushing Meadows per il tennis azzurro, con ben otto giocatori italiani impegnati neldelledegli US. Il primo risultato che arriva da New York è una sconfitta dato che Riccardosi è arreso in due set a Maximilian. Il 29enne di San Vito al Tagliamento è stato battuto dal tedesco per 6-4 6-3 in 1h09? ed ha dovuto dire addio al sogno main draw slam. L’unico altro match di un italiano attualmente in corso è quello tra Raul Brancaccio ed il padrone di casa Eubanks: i due sono al terzo set. SportFace.

WeAreTennisITA : Qualificazioni Us Open con 18 italiani (e 16 americani) La presenza di 18 giocatori italiani nelle qualificazioni m… - livetennisit : Us Open – Qualificazioni: I risultati completi con il dettaglio del Turno Decisivo (LIVE) - livetennisit : Us Open – Qualificazioni: I risultati dei giocatori italiani impegnati nel turno decisivo. In campo ben 8 azzurri (… - AdornatoAntonio : RT @ilRomanistaweb: ?? FOTO - Tennis, #UsOpen: #Cobolli avanza ed esulta con la cresta di #Belotti Il tennista romanista sta andando avanti… - Ubitennis : US Open, qualificazioni: en plein azzurro nella notte. Sono otto gli italiani al turno decisivo -