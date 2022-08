Putin firma il decreto per espandere le forze armate russe (Di venerdì 26 agosto 2022) Il presidente russo Vladimir Putin firma il decreto che espandere il numero delle forze armate russe. La decisione giunge mentre Mosca sta cercando di raggiungere gli obiettivi prefissati in Ucraina. Putin firma il decreto per espandere l’esercito Il presidente russo Vladimir Putin ha ordinato l’espansione dell’esercito russo. L’esercito aumenterà di 137.000 unità il numero di Leggi su periodicodaily (Di venerdì 26 agosto 2022) Il presidente russo Vladimirilcheil numero delle. La decisione giunge mentre Mosca sta cercando di raggiungere gli obiettivi prefissati in Ucraina.ilperl’esercito Il presidente russo Vladimirha ordinato l’espansione dell’esercito russo. L’esercito aumenterà di 137.000 unità il numero di

