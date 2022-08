Psg | novità importanti sul futuro di Icardi!

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 26 agosto 2022) Uno dei bomber più prolifici degli ultimi anni in Serie A sta per cambiare squadra. Mauro Icardi non si è mai ambientato del tutto a Parigi, dove le partite giocate diminuivano di anno in anno e, di conseguenza, anche il suo appeal con le altre squadre. La moglie-agente Wanda Nara sta cercando per lui la sistemazione più adatta per farlo ritornare in auge nel calcio che conta anche se le offerte non sono tantissime. Paris Saint-Germain Mauro Icardi Secondo quanto riportato da Gianluigi Longari, giornalista di Sportitalia, la squadra che sta facendo sul serio per lui è il Galatasaray. Il bomber ex Inter, però, starebbe aspettando proposte da altri cub europei in campionati più. In caso di offerte poco allettanti, allora l’argentino virerebbe sulla proposta del Galatasaray.