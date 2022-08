Psg, Galtier: “Paredes e Navas sono nostri e per questo li convoco contro il Monaco” (Di venerdì 26 agosto 2022) “Paredes ad oggi è un giocatore del Psg, so che ci sono stati delle situazioni con Juve ma al momento è un giocatore del Psg e vedremo alla fine del mercato. Allo stesso modo Keylor Navas. E quindi li convoco entrambi per il Monaco”. Nonostante le voci che vorrebbero Paredes e Navas in uscita rispettivamente in direzione Juventus e Napoli, l’allenatore del Psg, Christophe Galtier, ha deciso di convocare i due giocatori e lo ha reso noto in conferenza stampa. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 26 agosto 2022) “ad oggi è un giocatore del Psg, so che cistati delle situazioni con Juve ma al momento è un giocatore del Psg e vedremo alla fine del mercato. Allo stesso modo Keylor. E quindi lientrambi per il”. Nonostante le voci che vorrebberoin uscita rispettivamente in direzione Juventus e Napoli, l’allenatore del Psg, Christophe, ha deciso di convocare i due giocatori e lo ha reso noto in conferenza stampa. SportFace.

