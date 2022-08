Prove libere F1 Spa 2022: Sainz vola nelle FP1 (Di venerdì 26 agosto 2022) Prove libere sul circuito di Spa Francorchamps, dove riparte il mondiale di Formula 1. Nella prima sessione le Ferrari in evidenza con Carlos Sainz primo con il tempo di 1’46?538, seconda la Rossa di Charles Leclerc (+0?069) e terza la Red Bull di Max Verstappen (+0?217). Segue la Mercedes di George Russell è seguita a sorpresa dall’Aston Martin di Stroll. Male Lewis Hamilton, solo nono sulla sua Freccia d’argento e Sergio Perez, decimo su Red Bull. Da segnalare il lungo stop per bandiera rossa, esposta dopo che Kevin Magnussen era rimasto bloccato in pista con la sua Haas. Però la sfida tra Leclerc e Verstappen domenica inizierà dalò fondo della griglia: entrambi hanno cambiato le Power Unit delle loro monoposto, e pagheranno la penalità. Stessa sorte anche per per Norris, Ocon, Bottas e Schumacher. Sainz e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 26 agosto 2022)sul circuito di Spa Francorchamps, dove riparte il mondiale di Formula 1. Nella prima sessione le Ferrari in evidenza con Carlosprimo con il tempo di 1’46?538, seconda la Rossa di Charles Leclerc (+0?069) e terza la Red Bull di Max Verstappen (+0?217). Segue la Mercedes di George Russell è seguita a sorpresa dall’Aston Martin di Stroll. Male Lewis Hamilton, solo nono sulla sua Freccia d’argento e Sergio Perez, decimo su Red Bull. Da segnalare il lungo stop per bandiera rossa, esposta dopo che Kevin Magnussen era rimasto bloccato in pista con la sua Haas. Però la sfida tra Leclerc e Verstappen domenica inizierà dalò fondo della griglia: entrambi hanno cambiato le Power Unit delle loro monoposto, e pagheranno la penalità. Stessa sorte anche per per Norris, Ocon, Bottas e Schumacher.e ...

