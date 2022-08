Programmi TV di stasera, venerdì 26 agosto 2022. Su Canale 5 il finale di Grand Hotel (Di venerdì 26 agosto 2022) Grand Hotel 3 - Amaia Salamanca e Yon González Rai1, ore 21.25: Cavalli di Battaglia – Replica Intrattenimento. Terza puntata dello show che vide Gigi Proieti esibirsi nei propri pezzi forti e duettare con amici e colleghi del mondo dello spettacolo, della televisione e del cinema. Ospiti di questa puntata Fabrizio Frizzi, Paolo Bonolis, Nino Frassica, Antonello Venditti, Federico Zampaglione e Gabriele Cirilli. Rai2, ore 21.20: Sogni di Grande Nord Docufilm del 2021, di Dario Acocella. Prodotto in Italia. Durata: 100 minuti. Trama: Questo è il viaggio dello scrittore Paolo Cognetti e del suo amico Nicola Magrin che, in camper, raggiungono l’Alaska. Attraverso le immagini girate durante il tragitto e i frammenti di dialogo tra i due amici il viaggio si trasforma nel percorso personale che Cognetti compie a ritroso per scoprire le ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 26 agosto 2022)3 - Amaia Salamanca e Yon González Rai1, ore 21.25: Cavalli di Battaglia – Replica Intrattenimento. Terza puntata dello show che vide Gigi Proieti esibirsi nei propri pezzi forti e duettare con amici e colleghi del mondo dello spettacolo, della televisione e del cinema. Ospiti di questa puntata Fabrizio Frizzi, Paolo Bonolis, Nino Frassica, Antonello Venditti, Federico Zampaglione e Gabriele Cirilli. Rai2, ore 21.20: Sogni die Nord Docufilm del 2021, di Dario Acocella. Prodotto in Italia. Durata: 100 minuti. Trama: Questo è il viaggio dello scrittore Paolo Cognetti e del suo amico Nicola Magrin che, in camper, raggiungono l’Alaska. Attraverso le immagini girate durante il tragitto e i frammenti di dialogo tra i due amici il viaggio si trasforma nel percorso personale che Cognetti compie a ritroso per scoprire le ...

