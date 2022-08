Primo giorno di Città Spettacolo | “La vacanza” è la protagonista del cortile della Rocca dei Rettori

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 26 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutidi Valentina Scognamiglio Cosa accade quando si perde una persona cara? Si può andare avanti e continuare la propria vita come se niente fosse oppure è più semplice perdersi nel dolore rimanendo immobili in un passato che ci da un piacere amaro? Sono queste le domande che ci si pone guardando “La”, un’opera di Giovanni Anversa i cui protagonisti sono Orsetta De Rossi, Sabrina Knaflitz e Pino Strabioli. Una scenografia scarna ma d’impatto. Avvolti da una suggestiva luce rossa nella cornice deldeie sorretti dalla splendida musica del maestro Marcello Fiorini, i tre protagonisti mostrano come può essere la vita dopo la perdita di una persona amata. Due madri in lutto per i propri figli e un uomo distrutto dalla morte del compagno si ...