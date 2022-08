Prezzo gas e energia | Berlusconi | “Governo sta predisponendo decreto”

Leggi su italiasera

(Di venerdì 26 agosto 2022) (Adnkronos) – “Io ho chiesto per primo aldi intervenire e ho notizia che si staun”. Così, a proposito del caro bollette, il presidente di Forza Italia Silvio, intervenendo telefonicamente alla presentazione dei candidati azzurri in Lombardia. “Il costo dell’è un tema essenziale per una regione ricca di imprese come la nostra. Si rischia un disastro per le famiglie e per le imprese”, ha aggiunto. “Vincere il 25 settembre – ha continuato il leader azzurro – è decisivo per la Lombardia e per l’Italia. La Lombardia è la regione più avanzata del nostro Paese e la più vicina all’Europa, ma proprio per questo anche quella che risente più direttamente delle difficoltà strutturali del nostro Paese e degli svantaggi competitivi nei ...