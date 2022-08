Prezzo del gas senza limiti, allarme delle imprese: “Il governo intervenga subito” (Di venerdì 26 agosto 2022) Roma, 26 ago – Il Prezzo del gas sembra non avere limite e Confindustria lancia l’allarme. Dopo la temporanea discesa in una limitata fase, quando era giunto al record “basso” di 290 euro, ieri ha chiuso alla quotazione inimmaginabile di 321 euro, come riporta l’Ansa. Il Prezzo del gas e gli allarmi di Confindustria Le contrattazioni hanno chiuso con un rialzo del 10% e il risultato finale della giornata è drammatico: 321,4 euro al megawattora. Il tutto mentre si avvicinano i tre giorni di chiusura del gasdotto Nord Stream. Confindustria lancia un allarme quasi disperato, e così parla il suo presidente Carlo Bonomi:”Tutti i giorni assistiamo a un aumento del Prezzo del gas. Il governo Draghi può e deve intervenire”. Gli interventi necessari secondo i rappresentanti industriali È chiaro ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 26 agosto 2022) Roma, 26 ago – Ildel gas sembra non avere limite e Confindustria lancia l’. Dopo la temporanea discesa in una limitata fase, quando era giunto al record “basso” di 290 euro, ieri ha chiuso alla quotazione inimmaginabile di 321 euro, come riporta l’Ansa. Ildel gas e gli allarmi di Confindustria Le contrattazioni hanno chiuso con un rialzo del 10% e il risultato finale della giornata è drammatico: 321,4 euro al megawattora. Il tutto mentre si avvicinano i tre giorni di chiusura del gasdotto Nord Stream. Confindustria lancia unquasi disperato, e così parla il suo presidente Carlo Bonomi:”Tutti i giorni assistiamo a un aumento deldel gas. IlDraghi può e deve intervenire”. Gli interventi necessari secondo i rappresentanti industriali È chiaro ...

