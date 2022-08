Precipita da Piazzale Michelangelo, grave un turista di 21 anni. Insieme a lui un gruppo di amici che ha lanciato l'allarme (Di venerdì 26 agosto 2022) E' Precipitato da Piazzale Michelangelo a Firenze , ed ora versa in gravi condizioni un ragazzo inglese di 21 anni. Secondo una prima ricostruzione, il giovane turista, era in compagnia di alcuni ... Leggi su leggo (Di venerdì 26 agosto 2022) E'to daa Firenze , ed ora versa in gravi condizioni un ragazzo inglese di 21. Secondo una prima ricostruzione, il giovane, era in compagnia di alcuni ...

VTrend_it : Firenze, giovane precipita da piazzale Michelangelo: è grave - FirenzePost : Firenze: turista inglese precipita nella notte dalla balaustra del Piazzale Michelangelo. E’ in prognosi riservata - venti4ore : Turista 21enne precipita da piazzale Michelangelo, è grave Toscana - Piergiulio58 : Turista 21enne precipita da piazzale Michelangelo a Firenze: ricoverato in gravi condizioni. - venti4ore : Turista 21enne precipita da piazzale Michelangelo a Firenze ricoverato in gravi condizioni -