Powell, politica restrittivita per diverso tempo, cautela (Di venerdì 26 agosto 2022) "Riportare la stabilità dei prezzi richiederà mantenere una politica restrittiva per diverso tempo. La storia ci insegna ad avere cautela contro un allentamento prematuro della politica monetaria". Lo ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 26 agosto 2022) "Riportare la stabilità dei prezzi richiederà mantenere unarestrittiva per. La storia ci insegna ad averecontro un allentamento prematuro dellamonetaria". Lo ...

classcnbc : +++ #JacksonHole2022, Powell: un grande rialzo dei #tassi ci potrebbe essere anche a Settembre, dipenderà dai dati.… - bizcommunityit : Powell, politica restrittivita per diverso tempo, cautela - News24_it : Powell, politica restrittivita per diverso tempo, cautela - G_DiVittorio : Powell (Fed) non cambia la politica della Banca Centrale 'dati di luglio buoni sull'inflazione ma nono sufficient… - iconanews : Powell, politica restrittivita per diverso tempo, cautela -