Powell (Federal Reserve) tiene duro, la lotta all’inflazione continua, i rialzi dei tassi anche. “Così ci insegna la storia”. Giù le borse (Di venerdì 26 agosto 2022) Nessun apparente segno di cedimento nelle parole del governatore della Federal Reserve Jerome Powell. La lotta all’inflazione continua. Gli sforzi per ridurre l’inflazione si tradurranno probabilmente in “qualche dolore” per l’economia ma non “riportare la stabilità dei prezzi sarebbe ancora più doloroso”, ha detto il numero uno della banca centrale statunitense nel suo atteso intervento all’annuale convegno di Jackson Hole. “Riportare la stabilità dei prezzi richiede tempo e un’azione forte da parte della Fed”, ha continuato il governatore spiegando che i dati economici guideranno la decisione della Fed sull’ammontare del rialzo dei tassi di interesse alla prossima riunione di settembre. Powell evita quindi di sbilanciarsi sull’entità ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 26 agosto 2022) Nessun apparente segno di cedimento nelle parole del governatore dellaJerome. La. Gli sforzi per ridurre l’inflazione si tradurranno probabilmente in “qualche dolore” per l’economia ma non “riportare la stabilità dei prezzi sarebbe ancora più doloroso”, ha detto il numero uno della banca centrale statunitense nel suo atteso intervento all’annuale convegno di Jackson Hole. “Riportare la stabilità dei prezzi richiede tempo e un’azione forte da parte della Fed”, hato il governatore spiegando che i dati economici guideranno la decisione della Fed sull’ammontare del rialzo deidi interesse alla prossima riunione di settembre.evita quindi di sbilanciarsi sull’entità ...

benjamn_boliche : RT @Agenzia_Ansa: DIRETTA | Il discorso del presidente della Federal Reserve Jerome Powell al meeting di Jackson Hole: 'Per la stabilità de… - cavetibi : RT @riotta: Discorso alla #Draghi del presidente Federal Reserve #Powell lavoreremo fino alla fine contro l'inflazione... - susy19711 : RT @Agenzia_Ansa: DIRETTA | Il discorso del presidente della Federal Reserve Jerome Powell al meeting di Jackson Hole: 'Per la stabilità de… - Agenzia_Ansa : DIRETTA | Il discorso del presidente della Federal Reserve Jerome Powell al meeting di Jackson Hole: 'Per la stabil… - riotta : Discorso alla #Draghi del presidente Federal Reserve #Powell lavoreremo fino alla fine contro l'inflazione... -

Wall Street: volatile dopo Powell, Dj scivola poi torna in positivo (RCO) Indici volatili a Wall Street, dopo il breve intervento di Jerome Powell al simposio di Jackson Hole. Il presidente della Federal Reserve ha ribadito l'impegno ad alzare i tassi d'interesse per combattere l'inflazione. In questo momento, il Dow Jones sale dello 0,10%... Fed, Powell: "Gli sforzi per ridurre l'inflazione si tradurranno in dolori per l'economia" ...della Fed Jerome Powell, sottolineando che il rallentamento della corsa dell'inflazione a luglio è una buona notizia ma un "singolo mese di miglioramento" non è sufficiente per la Fed. La Federal ... Finanza.com Indici volatili a Wall Street, dopo il breve intervento di Jeromeal simposio di Jackson Hole. Il presidente dellaReserve ha ribadito l'impegno ad alzare i tassi d'interesse per combattere l'inflazione. In questo momento, il Dow Jones sale dello 0,10%......della Fed Jerome, sottolineando che il rallentamento della corsa dell'inflazione a luglio è una buona notizia ma un "singolo mese di miglioramento" non è sufficiente per la Fed. La... Powell: Fed continuerà ad aumentare tassi causando 'un certo dolore' all’economia