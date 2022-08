Porsche - Quotazione in borsa a settembre, possibile valutazione fino a 85 miliardi (Di venerdì 26 agosto 2022) Il gruppo Volswagen e gli eredi della Porsche sono pronti per la Quotazione in borsa della Casa di Zuffenhausen: secondo quanto riportato da Bloomberg, l'offerta pubblica iniziale - Ipo, Initial Public Offering - sarà perfezionata a settembre, con una valutazione variabile tra i 60 e gli 85 miliardi di euro. In sostanza, più della capitalizzazione dello stesso gruppo Volkswagen, attualmente inferiore agli 84 miliardi di euro. Investitori illustri. Secondo le indiscrezioni raccolte dall'agenzia di stampa, l'azienda fondata nel 1931 da Ferdinand Porsche dovrebbe sbarcare sul listino di Francoforte nella prima settimana di settembre, dopo il via libera del consiglio di sorveglianza. Tra gli interessati, già pronti con i pre-ordini, ci ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 26 agosto 2022) Il gruppo Volswagen e gli eredi dellasono pronti per laindella Casa di Zuffenhausen: secondo quanto riportato da Bloomberg, l'offerta pubblica iniziale - Ipo, Initial Public Offering - sarà perfezionata a, con unavariabile tra i 60 e gli 85di euro. In sostanza, più della capitalizzazione dello stesso gruppo Volkswagen, attualmente inferiore agli 84di euro. Investitori illustri. Secondo le indiscrezioni raccolte dall'agenzia di stampa, l'azienda fondata nel 1931 da Ferdinanddovrebbe sbarcare sul listino di Francoforte nella prima settimana di, dopo il via libera del consiglio di sorveglianza. Tra gli interessati, già pronti con i pre-ordini, ci ...

