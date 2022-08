Polo Strategico Nazionale. Firmata la convenzione e scelto l’ad (Di venerdì 26 agosto 2022) La società di progetto di nuova costituzione partecipata da Tim, Leonardo, Cassa Depositi e Prestiti (Cdp, attraverso la controllata Cdp Equity) e Sogei, ha sottoscritto il 24 agosto con il Dipartimento per la trasformazione digitale della presidenza del Consiglio dei Ministri la convenzione per l’affidamento in concessione della progettazione, realizzazione e gestione dell’infrastruttura Polo Strategico Nazionale (PSN) per l’erogazione di servizi cloud per la Pubblica amministrazione. I soci Tim, Leonardo, Cdp Equity e Sogei hanno, inoltre, designato Emanuele Iannetti amministratore delegato della società di recente costituzione che realizzerà il progetto. La stipula della convenzione è avvenuta ad esito della gara europea indetta da Difesa Servizi S.p.A., in qualità di Centrale di Committenza del ... Leggi su formiche (Di venerdì 26 agosto 2022) La società di progetto di nuova costituzione partecipata da Tim, Leonardo, Cassa Depositi e Prestiti (Cdp, attraverso la controllata Cdp Equity) e Sogei, ha sottoscritto il 24 agosto con il Dipartimento per la trasformazione digitale della presidenza del Consiglio dei Ministri laper l’affidamento in concessione della progettazione, realizzazione e gestione dell’infrastruttura(PSN) per l’erogazione di servizi cloud per la Pubblica amministrazione. I soci Tim, Leonardo, Cdp Equity e Sogei hanno, inoltre, designato Emanuele Iannetti amministratore delegato della società di recente costituzione che realizzerà il progetto. La stipula dellaè avvenuta ad esito della gara europea indetta da Difesa Servizi S.p.A., in qualità di Centrale di Committenza del ...

