(Di venerdì 26 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli –ta, dalladi, unadeldelle: quattro le persone arrestate ed una denunciata indi libertà. L’azione sinergica della squadra digiudiziaria del compartimento diCampania-Basilicata di Napoli, la sezionestradale di Avellino e la sottosezionestradale di Grottaminarda ha consentito di cogliere in flagrante il titolare ed i dipendenti di un’carrozzeria di Brusciano. Stavano lavorando su un’vettura incidentata con pezzi appartenenti ad un altro veicolo di uguale modello risultato rubato. Nel corso del blitz è stata sequestrata anche una smart ...

matteosalvinimi : Ha lanciato mattoni contro i carabinieri, a Gorizia, ed è stato neutralizzato grazie al Taser voluto dalla Lega. Or… - antoniospadaro : Il vescovo nicaraguense Rolando José Álvarez è stato prelevato con forza nella notte dalla Curia arcivescovile di M… - Agenzia_Ansa : L'ordigno esplosivo installato sull'auto della giornalista e politologa Darya Dugina è stato fatto esplodere a dist… - anteprima24 : ** Polizia di Stato smantella holding di riciclaggio auto, 4 #Arresti ** - puntodilucescam : -

...portavoce delladella capitale belga. 'I servizi di emergenza sono intervenuti molto rapidamente, ci sono stati sei feriti lievi che sono stati curati sul posto', mentre il furgone è...Ieri èil dispositivo elettronico a dare l'allarme: ha inviato un segnale alla stazione dei ... Il tribunale ha convalidato l'arresto disponendo l'obbligo di presentazione allagiudiziaria.Richieste insistenti di denaro per non diffondere sui social immagini “particolari” tali da distruggere la reputazione, un incubo fatto di ricatti ed estorsioni, conosciuto come sextortion, si sta dif ...Esattamente 6 anni fa, il 24 agosto 2016, alle ore 3.36, una fortissima scossa di terremoto scosse il centro Italia.