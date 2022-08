Politica e pop corn – Che fanno Ferragni | Calenda e Letta sui social?

Leggi su formiche

(Di venerdì 26 agosto 2022) Questa èe pop, una nuova rubrica su Formiche in cui commenteremo insieme il meglio ma anche il peggio di questa campagna elettorale. Io sono Martina Carone, sono una consulente Quorum-YouTrend e docente di Analisi dei media all’Università di Padova. Terremo un occhio particolare alle strategie e alla comunicazione della campagna elettorale in corso, con un focus suimedia che, come sappiamo, sono uno spazio che sopratutto in queste circostanze si scalda particolarmente. Il primo popda cui partire riguarda l’ingresso di Chiaranella campagna elettorale. Come sappiamo l’influencer ha condiviso una storia attaccando Giorgia Meloni e l’amministrazione della Regione Marche sul tema dell’aborto, cosa che è stata poi condivisa da alcuni leader italiani. ...