Pizza di zucchine allo yogurt | La cena super leggera è pronta in pochi minuti! (Di venerdì 26 agosto 2022) Con le zucchine possiamo realizzare un antipasto da leccarsi i baffi. Se ti avanza dello yogurt in frigo possiamo realizzare una pastella in cui immergere le zucchine ed anche una buonissima salsa d'accompagnamento. La ricetta della focaccia con zucchine è molto semplice da portare a termine e avrà il compito di lasciare sul tuo palato un gusto difficile da trovare in un altro piatto. e dopo corri in cucina per preparare questo antipasto tenerissimo alle zucchine. Focaccia di zucchine con yogurt: ingredienti. Gli ingredienti da usare per la pastella sono: 125 gr di yogurt greco 2 zucchine 4 cucchiai di farina 1 uovo Pepe nero quanto basta Sale quanto basta Per realizzare la salsa dobbiamo utilizzare: 2 oppure 3 cucchiai di ...

