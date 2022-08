Picchia anziana | rapina auto e investe ciclista | arrestato 45enne nel Napoletano

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 26 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSi è dapprima impossessato di unavettura che era in sosta con a bordo unadi 71 anni. Poi si è dato alla fugando un. Braccato dai carabinieri infine è stato bloccato ed sottoposto a fermo. La vicenda ha avuto inizio a San Gennaro Vesuviano in provincia di Napoli, ieri mattina alle 7,45 e si conclusa con il fermo del presunto responsabile dopo alcune ore grazie alle indagini dei carabinieri della Compagnia di Nola e della caserma di Somma Vesuviana. Salvatore A.,di San Gennaro Vesuviano, si è avvicinato ad una vettura in sosta. Hato la donna che era al volante e dopo essersi impossessato della macchina si è dato alla fuga. Scattato l’allarme, i carabinieri si sono messi sulle tracce della macchina che grazie al gps ...