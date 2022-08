Piano Estate 2022, monitoraggio delle risorse entro il 31 agosto (Di venerdì 26 agosto 2022) Il Ministero dell’Istruzione, con la nota n.38770 del 12 luglio, ha fornito indicazioni alle scuole in merito al monitoraggio delle risorse del Piano Estate 2022. Le risorse finanziarie avranno come finalità quella di supportare le istituzioni scolastiche nella gestione della situazione emergenziale e nello sviluppo di attività volte a potenziare l’offerta formativa extracurricolare, il recupero delle competenze di base, il consolidamento delle discipline, la promozione di attività per il recupero della socialità, della proattività, della vita di gruppo delle studentesse e degli studenti anche nel periodo che intercorre tra la fine delle lezioni dell’anno scolastico 2020/2021 e l’inizio di quelle ... Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 26 agosto 2022) Il Ministero dell’Istruzione, con la nota n.38770 del 12 luglio, ha fornito indicazioni alle scuole in merito aldel. Lefinanziarie avranno come finalità quella di supportare le istituzioni scolastiche nella gestione della situazione emergenziale e nello sviluppo di attività volte a potenziare l’offerta formativa extracurricolare, il recuperocompetenze di base, il consolidamentodiscipline, la promozione di attività per il recupero della socialità, della proattività, della vita di gruppostudentesse e degli studenti anche nel periodo che intercorre tra la finelezioni dell’anno scolastico 2020/2021 e l’inizio di quelle ...

ladyonorato : Arriva lo scirocco, partono gli incendi dolosi. Vivo in Sicilia da più di 20 anni e succede uguale ogni estate. Epp… - bb_1774 : RT @charliecarla: L'estate sta finendo, sta facendo i bagagli, piano piano. Come un luna park che smonta le tende, si allontana in silenzi… - CIsmaele : RT @charliecarla: L'estate sta finendo, sta facendo i bagagli, piano piano. Come un luna park che smonta le tende, si allontana in silenzi… - tralepagine : RT @charliecarla: L'estate sta finendo, sta facendo i bagagli, piano piano. Come un luna park che smonta le tende, si allontana in silenzi… - charliecarla : L'estate sta finendo, sta facendo i bagagli, piano piano. Come un luna park che smonta le tende, si allontana in s… -