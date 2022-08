pierantonioasc1 : Pestato dagli abusivi che ha denunciato. L'orrore dei sinti sull'80enne -

ilGiornale.it

Il 15enne sarebbe già stato sentitoinvestigatori e avrebbe fornito indicazioni utili per identificare chi lo ha picchiato.L'iniziativa è partitaamici e dai tifosi rossoblù che fin da subito, partendo proprio da Mihajlovic, hanno espresso la loro vicinanza. Pestato dagli abusivi che ha denunciato. L'orrore dei sinti sull'80enne Un ottantenne è stato aggredito per aver denunciato un allaccio irregolare alla rete elettrica da parte di occupanti abusivi di etnia sinti. La rabbia del quartiere: "Sgombero immediato" ...La chiamata all'Aler per segnalare quell'irregolarità, palese. L'intervento dei tecnici per ripristinare la legalità. E poi le botte, tante, in due contro uno. Follia giovedì sera nelle case popolari ...