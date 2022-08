Perde 600 euro alle slot machine: sequestra il titolare nel locale (Di venerdì 26 agosto 2022) Ha perso i soldi al gioco e ha reagito malissimo. I carabinieri di Manziana, comune della città metropolitana di Roma, hanno arrestato un uomo di 50 anni, già noto alle forze dell'ordine, ritenuto responsabile di furto aggravato e... Leggi su today (Di venerdì 26 agosto 2022) Ha perso i soldi al gioco e ha reagito malissimo. I carabinieri di Manziana, comune della città metropolitana di Roma, hanno arrestato un uomo di 50 anni, già notoforze dell'ordine, ritenuto responsabile di furto aggravato e...

