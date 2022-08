Perché l’Italia ha bisogno di una legge sul clima (Di venerdì 26 agosto 2022) Nel pieno della campagna elettorale, seppur sottovoce, si torna a parlare di una legge specifica per la protezione del clima. Si tratta di uno strumento legislativo nazionale – vincolante e allineato con le volontà di Bruxelles – in grado di stabilire non solo nuovi target sulla riduzione delle emissioni, ma anche le misure e le procedure necessarie per raggiungere gli obiettivi di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici. La legge sul clima è presente all’interno del programma del Partito Democratico – che chiede anche un «piano nazionale di adattamento al cambiamento climatico al 2050» – e dell’alleanza Verdi e Sinistra. Bonelli e Fratoianni, in particolare, vogliono «una legge per il clima entro i primi 100 giorni come strumento normativo ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 26 agosto 2022) Nel pieno della campagna elettorale, seppur sottovoce, si torna a parlare di unaspecifica per la protezione del. Si tratta di uno strumento legislativo nazionale – vincolante e allineato con le volontà di Bruxelles – in grado di stabilire non solo nuovi target sulla riduzione delle emissioni, ma anche le misure e le procedure necessarie per raggiungere gli obiettivi di mitigazione e adattamento ai cambiamentitici. Lasulè presente all’interno del programma del Partito Democratico – che chiede anche un «piano nazionale di adattamento al cambiamentotico al 2050» – e dell’alleanza Verdi e Sinistra. Bonelli e Fratoianni, in particolare, vogliono «unaper ilentro i primi 100 giorni come strumento normativo ...

AngeloCiocca : In un momento storico in cui il nostro Paese, e con esso i suoi cittadini, le famiglie e le imprese, deve fare i co… - pietroraffa : Draghi ha voluto sottolinerare che 'protezionismo e isolazionismo non coincidono con il nostro interesse nazionale'… - pdnetwork : “Orgoglioso del PD, di voi, di noi e felice di partire dalla Festa di #Bologna. Sarà un viaggio intenso fino al 25… - Arcy70 : @dragonerossoen1 @Pirichello Non esagerare. Unica squadra in Italia ad aver speso 40 mln cash (compresi i riscatti)… - Ettore79597694 : RT @luckystrike2030: Stamattina, Rai3, ristoratore fiorentino si lamenta del caro bollette, ma elogia Draghi facendo intendere che la crisi… -