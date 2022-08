Perché l’Italia deve investire sul Mediterraneo (Di venerdì 26 agosto 2022) Il bacino geopolitico del Mediterraneo allargato – l’area vasta che da Gibilterra si allarga fino a Bab el Mandab – sta vivendo una nuova centralità legata anche a una serie di processi di distensione in atto tra gli attori principali. Si pensi per esempio al dialogo avviato in Iraq tra Iran e Arabia Saudita, alla formalizzazione della riapertura delle relazioni tra Israele e Turchia, alla fine dell’isolamento del Qatar nel Golfo, o ancora all’avvicinamento tattico tra Ankara ed Egitto. Tuttavia all’interno di questo stesso bacino permangono punti di potenziale infiammabilità, situazioni di (in)stabilità precaria, (dis)equilibri da curare per evitare che diventino scaturigine per crisi profonde in grado di alterare il quadro generale. E, davanti al disimpegno statunitense frutto di una maggiore attenzione per l’Indo Pacifico, potrebbe aumentare la presenza della Cina, ... Leggi su formiche (Di venerdì 26 agosto 2022) Il bacino geopolitico delallargato – l’area vasta che da Gibilterra si allarga fino a Bab el Mandab – sta vivendo una nuova centralità legata anche a una serie di processi di distensione in atto tra gli attori principali. Si pensi per esempio al dialogo avviato in Iraq tra Iran e Arabia Saudita, alla formalizzazione della riapertura delle relazioni tra Israele e Turchia, alla fine dell’isolamento del Qatar nel Golfo, o ancora all’avvicinamento tattico tra Ankara ed Egitto. Tuttavia all’interno di questo stesso bacino permangono punti di potenziale infiammabilità, situazioni di (in)stabilità precaria, (dis)equilibri da curare per evitare che diventino scaturigine per crisi profonde in grado di alterare il quadro generale. E, davanti al disimpegno statunitense frutto di una maggiore attenzione per l’Indo Pacifico, potrebbe aumentare la presenza della Cina, ...

pdnetwork : “Orgoglioso del PD, di voi, di noi e felice di partire dalla Festa di #Bologna. Sarà un viaggio intenso fino al 25… - AngeloCiocca : In un momento storico in cui il nostro Paese, e con esso i suoi cittadini, le famiglie e le imprese, deve fare i co… - pietroraffa : Draghi ha voluto sottolinerare che 'protezionismo e isolazionismo non coincidono con il nostro interesse nazionale'… - carolpantanifi : RT @FrancoBechis: @AlbertoBagnai : vi spiego perché gli hedge fund buttano via soldi attaccando l’Italia - Nipelle1 : RT @annamariaguarda: #iovotoItaliaViva #TerzoPolo #ItaliaSulSerio perché sono orgogliosa del mio partito che ha mandato a casa Conte e ha… -

Perin a Dazn: 'Ho scelto la Juve per ambizione' ... con il mercato che ha fatto, con l'attacco e con i giocatori che ...da una stagione in cui ha riportato una coppa europea in Italia, ...di secondo alla Juve Perin è molto sincero quando racconta perché ... UE autorizza piano italiano per cessione ad AMCO di prestiti garantiti Gli asset interessati L'Italia ha notificato alla Commissione l'intenzione di autorizzare le banche a trasferire fuori bilancio circa 12 miliardi di euro sotto forma di due tipi di prestiti : ... Altreconomia ... con il mercato che ha fatto, con'attacco e con i giocatori che ...da una stagione in cui ha riportato una coppa europea in, ...di secondo alla Juve Perin è molto sincero quando racconta...Gli asset interessatiha notificato alla Commissione'intenzione di autorizzare le banche a trasferire fuori bilancio circa 12 miliardi di euro sotto forma di due tipi di prestiti : ... Perché l'Italia è stata condannata a risarcire la multinazionale Rockhopper