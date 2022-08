Perché le sanzioni più efficaci contro la Russia sono quelle di cui si è parlato di meno (Di venerdì 26 agosto 2022) «Le sanzioni occidentali alla fine danneggeranno l’economia russa. Ma le più efficaci sono quelle di cui si parla di meno». Così l’ultimo numero dell’Economist interviene nel dibattito, nel momento in cui anche in Italia i rincari annunciati del gas scuotono la campagna elettorale, e c’è gente che si chiede se al contraccolpo della guerra economica che accompagna la guerra sul campo cederà prima la Russia o le opinioni pubbliche occidentali. I media, osserva l’Economist, si sono concentrati sui punti appunto più mediatici. Dalle ricchezze all’estero degli oligarchi che sono state congelate o sequestrate, e che è stato definito «vecchie tattiche su una nuova scala», a un settore finanziario che è stato spinto fuori dai settori internazionali attraverso ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 26 agosto 2022) «Leoccidentali alla fine danneggeranno l’economia russa. Ma le piùdi cui si parla di». Così l’ultimo numero dell’Economist interviene nel dibattito, nel momento in cui anche in Italia i rincari annunciati del gas scuotono la campagna elettorale, e c’è gente che si chiede se al contraccolpo della guerra economica che accompagna la guerra sul campo cederà prima lao le opinioni pubbliche occidentali. I media, osserva l’Economist, siconcentrati sui punti appunto più mediatici. Dalle ricchezze all’estero degli oligarchi chestate congelate o sequestrate, e che è stato definito «vecchie tattiche su una nuova scala», a un settore finanziario che è stato spinto fuori dai settori internazionali attraverso ...

rtl1025 : ?? 'Sostenere che le #sanzioni non funzionano perché bilancia commerciale e rublo vanno bene, in #Russia, significa… - enzomazza : Ed ecco che si muovono contro chi propone di bloccare i visti ( vedi premier finlandese) e legioni di troll minacci… - CerebrolesoS : @borghi_claudio Per vincere a mani basse basterebbe inserire nel programma: no obbligo vaccinale; no greenpass, no… - mariolinocalcin : RT @carlo_taormina: Non ho capito perché dobbiamo finire col morire di fame,col chiudere imprese e industrie,con l’andare in recessione e c… - Ettore79597694 : RT @carlo_taormina: Non ho capito perché dobbiamo finire col morire di fame,col chiudere imprese e industrie,con l’andare in recessione e c… -