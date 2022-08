Perché la raccolta firme (con Spid) di “Referendum e Democrazia” è legittima? Lo spiega l’esperto Corasaniti (Di venerdì 26 agosto 2022) Ci sono regolamenti europei che, per loro natura, hanno una forza superiore rispetto alle leggi nazionali. È il caso di una normativa del 2014 che, di fatto, ha equiparato – a livello continentale, prima di essere recepita da tutti gli Stati membri – la firma digitale a quella “fisica” (o cartacea). E questo principio deve necessariamente essere applicato anche in ambito elettorale (e non solo referendario). Ma le Corti d’Appello hanno bocciato proprio quella raccolta firme in versione digitale (accumulate grazie all’utilizzo dell’identità digitale Spid riconosciuta a livello nazionale come sistema di identificazione certificata) presentata dalla lista “Referendum e Democrazia” di Marco Cappato in vista del voto del 25 settembre. E mentre si attende l’esito del ricorso presentato nei giorni scorsi, un ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 26 agosto 2022) Ci sono regolamenti europei che, per loro natura, hanno una forza superiore rispetto alle leggi nazionali. È il caso di una normativa del 2014 che, di fatto, ha equiparato – a livello continentale, prima di essere recepita da tutti gli Stati membri – la firma digitale a quella “fisica” (o cartacea). E questo principio deve necessariamente essere applicato anche in ambito elettorale (e non solo referendario). Ma le Corti d’Appello hanno bocciato proprio quellain versione digitale (accumulate grazie all’utilizzo dell’identità digitalericonosciuta a livello nazionale come sistema di identificazione certificata) presentata dalla lista “” di Marco Cappato in vista del voto del 25 settembre. E mentre si attende l’esito del ricorso presentato nei giorni scorsi, un ...

marcocappato : Se il Governo non interviene entro 3 giorni, rischiamo di essere eliminati dalle elezioni perché: 1- non facciamo p… - giornalettismo : L'ex Procuratore della Corte di Cassazione, Giuseppe Corasaniti, spiega perché la raccolta firme digitali (con… - DidaShe : @gloriaparveth @anikeatable oppure mi sono sbagliata e stai dicendo che la confusione tra libri e topolino c'è perc… - _av0n : In Trentino per vendemmia e raccolta mele ora in partenza l'offerta contrattuale è 9 euro lordi l'ora. Non trovano… - Accipicchina : Adoro gli antipasti, ecco perchè ho realizzato questa raccolta. Con creatività e amore, scegli da quest'elenco e si… -

È stato sviluppato un embrione sintetico di un topo con un cervello e un cuore Tuttavia, avere una raccolta di tessuti che riflette autenticamente lo sviluppo al di fuori di un ... avere accesso a queste singole cellule staminali, capire perché così tante gravidanze falliscono e ... Delitto Bologna, Padovani non risponde al gip ... la denuncia di Matteuzzi "è stata raccolta a fine luglio, il primo agosto è stata iscritta e subito sono state attivate le indagini, che non potevano concludersi prima del 29 agosto perché alcune ... LA NAZIONE Tuttavia, avere unadi tessuti che riflette autenticamente lo sviluppo al di fuori di un ... avere accesso a queste singole cellule staminali, capirecosì tante gravidanze falliscono e ...... la denuncia di Matteuzzi "è stataa fine luglio, il primo agosto è stata iscritta e subito sono state attivate le indagini, che non potevano concludersi prima del 29 agostoalcune ... "Manca la manodopera nei campi" Allarme delle associazioni di categoria