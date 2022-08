Perché è folle bloccare la fiction su Dalla Chiesa (Di venerdì 26 agosto 2022) Il prossimo 3 settembre si celebrerà il quarantesimo anniversario dell’assassinio del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ucciso a Palermo per mano di Cosa Nostra a pochi mesi dal suo insediamento quale nuovo prefetto del capoluogo siciliano. Proprio in occasione del quarantennale dell’uccisione del generale, la Rai aveva deciso di programmare la messa in onda della fiction in suo ricordo, salvo poi decidere di farla slittare a causa della candidatura di Rita Dalla Chiesa, figlia del generale, alle elezioni politiche del prossimo 25 settembre. La nota conduttrice ha infatti deciso di “scendere in campo” con Forza Italia e sarà capolista alla Camera al proporzionale nel collegio Molfetta-Bari, e all’uninominale di Molfetta e poi anche in altre regioni. Alla decisione di candidarsi di Rita ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 26 agosto 2022) Il prossimo 3 settembre si celebrerà il quarantesimo anniversario dell’assassinio del generale Carlo Alberto, ucciso a Palermo per mano di Cosa Nostra a pochi mesi dal suo insediamento quale nuovo prefetto del capoluogo siciliano. Proprio in occasione del quarantennale dell’uccisione del generale, la Rai aveva deciso di programmare la messa in onda dellain suo ricordo, salvo poi decidere di farla slittare a causa della candidatura di Rita, figlia del generale, alle elezioni politiche del prossimo 25 settembre. La nota conduttrice ha infatti deciso di “scendere in campo” con Forza Italia e sarà capolista alla Camera al proporzionale nel collegio Molfetta-Bari, e all’uninominale di Molfetta e poi anche in altre regioni. Alla decisione di candidarsi di Rita ...

AlessioRahal : @DLudovica Non lo faranno a prescindere, non tanto perché folle ma per ragioni più semplicemente complicate... ma p… - donMimmo : RT @PaoloCurtaz: Come uno sposo che arriva nella notte è il nostro Dio, perché la nostra fede è un innamoramento folle, una seduzione conti… - G_A_De_Luca : @Luca_Fantuzzi @kobayla @blu_mirtillo Immaginare il pediata che con 1200 pazienti, va a casa di ognuno, perché il g… - valy_s : @terlib @CalogeroAccard3 @ChiaCors Qua si deve mettere in discussione tutto, stiamo sbagliando. Anche perché… se la… - LaSoraCamilla_ : @JedHemlock Mai piaciuto. Non dico sia scarso perché sarei folle, ma soprattutto adesso non abbiamo bisogno di una… -

La religione di Salvini, altro che rosario: guerra a poveri, diseredati e carcerati e dialogo con i pistoleri ... diviene servizio e paradigma includente di una Democrazia " neutra perché laica " ma non neutrale, ... Di questo "credo" ci parla Salvini, nulla a che fare con il "folle e operativo" credo dei Padri ... CMIT - Ronaldo - Napoli, storia di un intreccio complesso ma possibile Cristiano Ronaldo ©LaPresseQuesta è una storia un po' triste perché nasce da un'ossessione. Quella ...immaginabile se non ci fosse di mezzo la possibilità per De Laurentiis di incassare una cifra folle. Goat Simulator 3: abbiamo provato il gioco più folle del 2022, con delle capre come protagoniste Multiplayer.it ... diviene servizio e paradigma includente di una Democrazia " neutralaica " ma non neutrale, ... Di questo "credo" ci parla Salvini, nulla a che fare con il "e operativo" credo dei Padri ...Cristiano Ronaldo ©LaPresseQuesta è una storia un po' tristenasce da un'ossessione. Quella ...immaginabile se non ci fosse di mezzo la possibilità per De Laurentiis di incassare una cifra