Per combattere il caro energia bisogna lottare contro le speculazioni

"Ogni consiglio per ridurre l'impatto del caro gas sulle bollette dei consumatori è ormai inutile". E' lapidario il presidente del Codacons Carlo Rienzi Con i previsti rincari delle bollette dell'energia fino al 500% a partire da settembre, lo spauracchio della chiusura totale di NordStream1 e il prezzo del gas ieri a 317 euro megawattora e che potrebbe arrivare a 400 nel giro di qualche settimana, anche mettere il coperchio sulla pentola per far bollire l'acqua prima o fare la doccia invece del bagno avrebbe un impatto sul costo finale della bolletta dell'energia davvero irrisorio. Certo, secondo Rienzi i consigli virtuosi - gli stessi che valgono da 20 anni a questa parte – sono sempre validi, ma il problema è un altro e si chiama "speculazione". Di sicuro, avverte il Presidente Codacons, ci sono degli errori da non fare in un ...

