Sarà la regista, sceneggiatrice e produttrice statunitense, già autrice di Monster, Wonder Woman e Wonder Woman 1984 una delle ospiti d'onore della terza edizione del Matera Film Festival , che si terrà nella Città dei Sassi dall'1 all'8 ...La regista di Wonder Woman,, sarà l'ospite d'onore del Matera Film Festival 2022, terza edizione della ... Patty Jenkins regista di Wonder Woman ospite d'onore del Matera Film Festival - RomaDailyNews MATERA FILM FESTIVAL: Patty Jenkins regista di assoluta importanza nel panorama del cinema mondiale, con il suo film “Monster”, Charlize ...La regista di Wonder Woman terrà una masterclass e sarà l'ospite più attesa del Matera Film Festival dall'1 al 8 ottobre.