Pattinaggio artistico, Junior Grand Prix Courchevel 2022: Yoshida trionfa nella gara femminile, seconda Shibayama (Di venerdì 26 agosto 2022) Signore e Signori, Hana Yoshida. Gli amanti del Pattinaggio di figura e gli addetti ai lavori la conoscono da tempo, ma oggi l'atleta nipponica si è presentata davanti la scena internazionale vincendo per dispersione la prima tappa del circuito ISU Junior Grand Prix 2022-203, in scena questa settimana a Courchevel (Francia). Il talento seguito da Mie Hamada e Hiroaki Sato, seconda dopo lo short, ha trovato la vetta della classifica confezionando una prestazione di altissimo profilo, inaugurata con il triplo axel, elemento ben eseguito ma viziato da un arrivo non perfettamente tenuto. Con una tecnica di salto in crescita, la giapponese ha proposto sette salti tripli e due doppi axel, prendendo in largo tra le vare difficoltà con la combinazione doppio ...

