Pattinaggio artistico, Junior Grand Prix Courchevel 2022: il Giappone domina la prima giornata. Shibayama è avanti nello short, Yoshida a un passo (Di venerdì 26 agosto 2022) Il Giappone sale in cattedra nella prima giornata di Courchevel (Francia), località francese che sta ospitando la tappa inaugurale del circuito Junior Grand Prix 2022-2023 di Pattinaggio di figura. Gli atleti nipponici hanno infatti brillato nei segmenti più corti della categoria femminile e maschile, mettendo sul piatto un ottimo Pattinaggio e una buona qualità negli elementi tecnici. Nella gara femminile a piazzarsi al comando della classifica è stata Ayumi Shibayama, risultata la migliore sul fronte tecnico. L’allieva di Mie Hamada ha preso il largo sciorinando una prestazione pulita, caratterizzata dalla combinazione triplo lutz/triplo toeloop, dal doppio axel e dal triplo rittberger in zona bonus ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 agosto 2022) Ilsale in cattedra nelladi(Francia), località francese che sta ospitando la tappa inaugurale del circuito-2023 didi figura. Gli atleti nipponici hanno infatti brillato nei segmenti più corti della categoria femminile e maschile, mettendo sul piatto un ottimoe una buona qualità negli elementi tecnici. Nella gara femminile a piazzarsi al comando della classifica è stata Ayumi, risultata la migliore sul fronte tecnico. L’allieva di Mie Hamada ha preso il largo sciorinando una prestazione pulita, caratterizzata dalla combinazione triplo lutz/triplo toeloop, dal doppio axel e dal triplo rittberger in zona bonus ...

