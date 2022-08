Partite e orari della terza giornata di Serie A (Di venerdì 26 agosto 2022) Iniziano già venerdì con gli anticipi Monza-Udinese e Lazio-Inter, poi nel weekend si giocano Juventus-Roma e Fiorentina-Napoli, tra le altre Leggi su ilpost (Di venerdì 26 agosto 2022) Iniziano già venerdì con gli anticipi Monza-Udinese e Lazio-Inter, poi nel weekend si giocano Juventus-Roma e Fiorentina-Napoli, tra le altre

OfficialASRoma : ??? In attesa di date e orari, i nostri avversari nel Gruppo C di Europa League saranno Ludogorets, Betis e HJK Hel… - ilpost : Partite e orari della terza giornata di Serie A - mohamdamine11 : RT @OfficialASRoma: ??? In attesa di date e orari, i nostri avversari nel Gruppo C di Europa League saranno Ludogorets, Betis e HJK Helsink… - Andrea30490834 : RT @OfficialASRoma: ??? In attesa di date e orari, i nostri avversari nel Gruppo C di Europa League saranno Ludogorets, Betis e HJK Helsink… - aquilinofilm : RT @OfficialASRoma: ??? In attesa di date e orari, i nostri avversari nel Gruppo C di Europa League saranno Ludogorets, Betis e HJK Helsink… -