Parola d’ordine della sinistra: demonizzare la Meloni (Di venerdì 26 agosto 2022) Il Pd usa lo stesso metodo dei Ferragnez e punta tutto contro un solo nemico. Ma con questa strategia Letta sposta il baricentro a sinistra. Con non pochi malumori tra i dem Leggi su ilgiornale (Di venerdì 26 agosto 2022) Il Pd usa lo stesso metodo dei Ferragnez e punta tutto contro un solo nemico. Ma con questa strategia Letta sposta il baricentro a. Con non pochi malumori tra i dem

Antonellagenn14 : Sono impazzitaaaa. Parola d ordine oggi per me, dedicata a chi non si espone mai chiaramente sarà, .. Ratto sei e r… - Antonellagenn14 : @zorzi_gaia Gaia carissima in altri Paesi la gente che strumentalizza tali argomenti verrebbe posta uguale a zero.… - ilsuonatoredi : RT @mandelli_andrea: Solidarietà all’operatrice di Atm rimasta vittima di un’aggressione sulla linea M1, da parte di un uomo sprovvisto di… - monikindaaaa : RT @mandelli_andrea: Solidarietà all’operatrice di Atm rimasta vittima di un’aggressione sulla linea M1, da parte di un uomo sprovvisto di… - GruppoFICamera : RT @mandelli_andrea: Solidarietà all’operatrice di Atm rimasta vittima di un’aggressione sulla linea M1, da parte di un uomo sprovvisto di… -