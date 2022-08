Parma, arriva Charpentier dal Genoa (Di venerdì 26 agosto 2022) Gabriel Charpentier è ormai ad un passo dal diventare un nuovo giocatore del Parma a titolo definitivo. L'attaccante francese di... Leggi su calciomercato (Di venerdì 26 agosto 2022) Gabrielè ormai ad un passo dal diventare un nuovo giocatore dela titolo definitivo. L'attaccante francese di...

sportli26181512 : Parma, arriva Charpentier dal Genoa: Gabriel Charpentier è ormai ad un passo dal diventare un nuovo giocatore del P… - boothenry1 : @LoreCh__ @CarloCalenda @EnricoLetta Mi scusi per la polemica, ma l'argilla che arriva dall'estero è tecnicamente m… - Leonard74256242 : Giuseppe Pezzella è atterrato questa sera a Lecce, domani mattina svolgerà le visite mediche per poi diventare uffi… - SalentoSport : #LECCE – Buone notizie, recuperati Hjulmand e Di Francesco. E dal Parma arriva #Pezzella - Leccezionaleit : Lecce, arriva anche #GiuseppePezzella. Giallorossi scatenati: sbarco in Salento in serata e domani le visite medich… -