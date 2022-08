Parla papà Catello: Angela Celentano potrebbe essere in Sud America, si aspetta il DNA (Di venerdì 26 agosto 2022) Nelle ultime settimane si è Parlato di una importante segnalazione arrivata dal Sud America, una segnalazione che ha riacceso le speranze per la famiglia di Angela Celentano. Ci sono davvero possibilità che la ragazza sia ancora viva e che sia stata rintracciata? A 26 anni dalla sua scomparsa potrebbe essere una vera e propria svolta, anche grazie al grande lavoro che i genitori di Angela, e le sue sorelle, hanno fatto negli ultimi mesi cercando di diffondere il più possibile foto e video ( e la storia) della bambina scomparsa. Angela Celentano, aveva tre anni quando è scomparsa nel nulla il 10 agosto 1996 . La piccola era insieme ai suoi genitori sul Monte Faito (Vico Equense). La gita era stata organizzata dal gruppo di preghiere a ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 26 agosto 2022) Nelle ultime settimane si èto di una importante segnalazione arrivata dal Sud, una segnalazione che ha riacceso le speranze per la famiglia di. Ci sono davvero possibilità che la ragazza sia ancora viva e che sia stata rintracciata? A 26 anni dalla sua scomparsauna vera e propria svolta, anche grazie al grande lavoro che i genitori di, e le sue sorelle, hanno fatto negli ultimi mesi cercando di diffondere il più possibile foto e video ( e la storia) della bambina scomparsa., aveva tre anni quando è scomparsa nel nulla il 10 agosto 1996 . La piccola era insieme ai suoi genitori sul Monte Faito (Vico Equense). La gita era stata organizzata dal gruppo di preghiere a ...

_Nico_Piro_ : Dalla via crucis in poi @Pontifex_it è bersaglio di attacchi, da Kyev e dai nostrani opinionisti con l'elmetto. Biz… - Avvenire_Nei : “Parla l’arcivescovo di Hyderabad, che sabato sarà creato cardinale da papa Francesco. «Nella nostra missione punti… - Avvenire_Nei : “Parla l’arcivescovo di Leopoli, Mokrzycki, città dove un abitante su quattro è rifugiato. «Il Papa? È la nostra sp… - AnnamariaBiello : Durante l’udienza il Papa rimprovera le suore Canossiane di “chiacchiericcio femminile! Parla di nuovo del preferir… - grezam1 : RT @_Nico_Piro_: Dalla via crucis in poi @Pontifex_it è bersaglio di attacchi, da Kyev e dai nostrani opinionisti con l'elmetto. Bizzarra l… -