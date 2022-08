Paolo Barelli in difesa di Linda Cerruti: “Basta offese impunite. Individuare i responsabili” (Di venerdì 26 agosto 2022) Paolo Barelli, presidente della Federazione Italiana Nuoto, esprime solidarietà alla pluricampionessa internazionale di nuoto artistico, Linda Cerruti, vittima nelle ultime ore di commenti sessisti sui social. “Basta offese impunite. E’ necessario disciplinare l’utilizzo dei social per evitare che siano considerati zona franca e Individuare i responsabili di eventuali azioni da punire”, ha detto Barelli. Una serie di commenti infamanti sono apparsi sotto la foto che ritrae l’azzurra in posa sportiva con le otto medaglie appena conquistate ai campionati europei di Roma. “Le ingiurie che hanno raggiunto Linda offendono lei e tutto il movimento nazionale delle discipline acquatiche formato da atleti che ... Leggi su sportface (Di venerdì 26 agosto 2022), presidente della Federazione Italiana Nuoto, esprime solidarietà alla pluricampionessa internazionale di nuoto artistico,, vittima nelle ultime ore di commenti sessisti sui social. “. E’ necessario disciplinare l’utilizzo dei social per evitare che siano considerati zona franca edi eventuali azioni da punire”, ha detto. Una serie di commenti infamanti sono apparsi sotto la foto che ritrae l’azzurra in posa sportiva con le otto medaglie appena conquistate ai campionati europei di Roma. “Le ingiurie che hanno raggiuntooffendono lei e tutto il movimento nazionale delle discipline acquatiche formato da atleti che ...

sportface2016 : Paolo #Barelli in difesa di Linda #Cerruti: 'Basta offese impunite, individuare i responsabili' - paoloigna1 : RT @agorarai: È giusto istituire un tetto nazionale al prezzo del gas? La risposta di Paolo Barelli #agorarai #26agosto - agorarai : È giusto istituire un tetto nazionale al prezzo del gas? La risposta di Paolo Barelli #agorarai #26agosto - gaetaspia : “Io deputato? Ci vorrebbe una grande botta di culo” ha confidato Cosimino ai suoi fedelissimi. Sopra di lui in list… - frabattistoni : Ringrazio tutti voi per il sostegno dimostratomi finora. Ringrazio il presidente @berlusconi, il nostro coordinator… -