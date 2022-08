Pallanuoto | Europei 2022 | ecco le favorite Sarà ancora Italia-Spagna? Occhio alla rivincita dei Balcani

Leggi su oasport

(Di venerdì 26 agosto 2022) Mondiali, World League ed ora. Un’estate interminabile per laal maschile e ovviamente per il Settebello, che ha già conquistato l’argento in quel di Budapest e l’oro in quel di Strasburgo e ora si lancia verso la manifestazione continentale di Spalato ovviamente con i favori del pronostico. Gli azzurri, visti i risultati ottenuti, partono in prima fila in terra croata. Devastante nelle ultime settimane la banda di Sandro Campagna che è riuscita a mantenere una costanza di gioco incredibile nonostante i tantissimi match in programma. Il titolo manca addirittura dal lontano 1995, Di Fulvio e compagni vogliono far tornare il Tricolore sul gradino più alto del podio., ovviamente, una nuova sfida. Dopo quella di Gwangju che ha visto esultare gli ...