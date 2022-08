Pakistan: 900 morti in inondazioni, è stato d'emergenza (Di venerdì 26 agosto 2022) "Una crisi umanitaria di proporzioni epiche": il governo pachistano definisce così la situazione nel Paese annunciando lo stato d'emergenza dopo le piogge monsoniche e le alluvioni che fino a oggi ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 26 agosto 2022) "Una crisi umanitaria di proporzioni epiche": il governo pachistano definisce così la situazione nel Paese annunciando lod'dopo le piogge monsoniche e le alluvioni che fino a oggi ...

IslamicReliefIT : ?? Emergenza Pakistan Le recenti piogge in #Pakistan, hanno provocato inondazioni catastrofiche. Secondo i dati p… - PensieroNo : RT @ImolaOggi: Il bilancio delle vittime delle piogge monsoniche in Pakistan ha superato quota 900 dopo che altre 73 persone sono morte nel… - andrea_falivene : RT @Miti_Vigliero: Pakistan: altri 73 morti per le piogge monsoniche in 24 ore Da metà giugno le vittime hanno superato quota 900 https://… - udogumpel : RT @Miti_Vigliero: Pakistan: altri 73 morti per le piogge monsoniche in 24 ore Da metà giugno le vittime hanno superato quota 900 https://… - Miti_Vigliero : Pakistan: altri 73 morti per le piogge monsoniche in 24 ore Da metà giugno le vittime hanno superato quota 900 -