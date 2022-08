Pagelle Monza Udinese: Beto ritorna al goal, ancora a secco Petagna – VOTI (Di venerdì 26 agosto 2022) I top e flop e i VOTI ai protagonisti del match valido per la 3ª giornata di Serie A 2022/23: Pagelle Monza Udinese Le Pagelle dei protagonisti del match tra Monza e Udinese, valido per la 3ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP: Beto, Udogie, Colpani FLOP: Caldirola, Pereyra, Petagna VOTI Monza (3-5-2): Di Gregorio 6; Carlos Augusto 6, Marrone 6,5, Caldirola 5; Birindelli 5.5 , Valoti 5 (70? Machin 5.5), Sensi 6 (80? Antov 6), Colpani 7 (62? Pessina 6), Molina 6 (80? Ciurria S.V.); Petagna 5.5 (62? Gytkjaer 5.5), Caprari 6 Udinese (3-5-2): Silvestri 6.5; Becao 6.5, Nuytinck 6, Masina 6; Pereyra 5.5, Lovric 6.5 (69? Arslan 6), Walace 6, ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 26 agosto 2022) I top e flop e iai protagonisti del match valido per la 3ª giornata di Serie A 2022/23:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 3ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP:, Udogie, Colpani FLOP: Caldirola, Pereyra,(3-5-2): Di Gregorio 6; Carlos Augusto 6, Marrone 6,5, Caldirola 5; Birindelli 5.5 , Valoti 5 (70? Machin 5.5), Sensi 6 (80? Antov 6), Colpani 7 (62? Pessina 6), Molina 6 (80? Ciurria S.V.);5.5 (62? Gytkjaer 5.5), Caprari 6(3-5-2): Silvestri 6.5; Becao 6.5, Nuytinck 6, Masina 6; Pereyra 5.5, Lovric 6.5 (69? Arslan 6), Walace 6, ...

