«Osimhen vuole giocare la Champions, il Napoli la gioca e lo United no» (Di venerdì 26 agosto 2022) Oma Akatugba, giornalista e membro dell’entourage di Victor Osimhen, ha rilasciato dichiarazioni sul canale Twitch di calciomercato.it, nel programma condotto da Marco Giordano. «Victor vuole giocare la Champions, lo United non fa la Champions League. Questa di Ronaldo a Napoli e Osimhen al Manchester United è un’idea di Mendes. Victor non ne sa nulla, lo ha appreso dai giornali e dai social. Lui sta bene a Napoli e vuole giocare al Champions a Napoli, è focalizzato solo sul Napoli. Per quel che sappiamo noi, è più lo United che sente di aver bisogno di un attaccante. Abbiamo saputo ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 26 agosto 2022) Oma Akatugba, giornalista e membro dell’entourage di Victor, ha rilasciato dichiarazioni sul canale Twitch di calciomercato.it, nel programma condotto da Marco Giordano. «Victorla, lonon fa laLeague. Questa di Ronaldo aal Manchesterè un’idea di Mendes. Victor non ne sa nulla, lo ha appreso dai giornali e dai social. Lui sta bene aal, è focalizzato solo sul. Per quel che sappiamo noi, è più loche sente di aver bisogno di un attaccante. Abbiamo saputo ...

napolista : «Osimhen vuole giocare la Champions, il Napoli la gioca e lo United no» Akatugba aul canale Twitch di… - Gianni78605577 : @PinoNapoliNY @Vincenzona890 @ADeLaurentiis Lo spero. Andrebbe a rovinare una squadra. Oddio, CR7 non è un brocco,… - angianna78 : @PalloneBucato @Diego31883 Perché per il Manchester non è esosa e vuole Osimhen. Unico motivo per cui il Napoli pot… - napolipiucom : Bargiggia: 'De Laurentiis vuole 150 milioni per Osimhen. Fabian al Psg, ci sono novità' #Calciomercato #FabianRuiz… - grafuio : RT @_MDelon: Uno ha 23 anni, l'altro ne ha 38. Uno può ancora migliorare molto, l'altro il contrario. Uno gioca per la squadra, l'altro la… -