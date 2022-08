Osimhen al Manchester United? L’agente smentisce: «Vuole solo il Napoli» (Di venerdì 26 agosto 2022) Victor Osimhen al Manchester United? Il procuratore dell’attaccante nigeriano smentisce qualsiasi trattativa Roberto Calenda, uomo dell’entourage di Victor Osimhen, ha smentito un passaggio del nigeriano dal Napoli al Manchester United. IL COMUNICATO – «Nessuna trattativa in corso, nessuno scambio. Victor Osimhen è un giocatore del Napoli e Vuole giocare la Champions col suo Napoli dopo averla conquistata sul campo con orgoglio insieme a mister e compagni». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 26 agosto 2022) Victoral? Il procuratore dell’attaccante nigerianoqualsiasi trattativa Roberto Calenda, uomo dell’entourage di Victor, ha smentito un passaggio del nigeriano dalal. IL COMUNICATO – «Nessuna trattativa in corso, nessuno scambio. Victorè un giocatore delgiocare la Champions col suodopo averla conquistata sul campo con orgoglio insieme a mister e compagni». L'articolo proviene da Calcio News 24.

mirkocalemme : #Ronaldo - #Napoli: Mendes ci provò già nel 2018 e nelle ultime ore sta accelerando, ma dipende tutto da #Osimhen a… - antonio_race : @Torrenapoli1 Rui non ha escluso nessuno Se Osimhen accetta Manchester c'è anche e soprattutto la volontà del gioc… - NMercato24 : Osimhen al Manchester United? L'agente smentisce: 'Vuole solo il Napoli.' #Calciomercato #26Agosto - junews24com : Scambio Ronaldo Osimhen: l'agente dell'attaccante fa chiarezza! Ecco la verità - - JuveVinciPerMe : RT @JuveVinciPerMe: Sembra che il Manchester United abbia proposto al Napoli l'acquisto di #Osimhen per 100mln, lasciandogli #Ronaldo in pr… -