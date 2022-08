Oroscopo di Paolo Fox del weekend 27-28 agosto: nel fine settimana stop alla negatività, in arrivo una svolta (Di venerdì 26 agosto 2022) Ecco l’Oroscopo che Paolo Fox ha preparato per l’ultimo weekend di agosto, quello del 27 e 28con le previsioni stilate per tutti i 12 segni dello zodiaco. Oroscopo Ariete Per i nati nel segno l’Oroscopo del fine settimana in amore parte con il piede giusto e quindi si deve fare attenzione a non sciuparlo. Nel lavoro ci saranno molti impegni. Oroscopo Toro In questo fine settimana i nati nel segno sono fortunati in amore e anche la Luna è in posizione favorevole. Per quanto riguarda il lavoro saranno dei punti di riferimento precisi per alcuni colleghi. Oroscopo Gemelli Per i nati nei Gemelli quelle del fine settimana saranno delle ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 26 agosto 2022) Ecco l’cheFox ha preparato per l’ultimodi, quello del 27 e 28con le previsioni stilate per tutti i 12 segni dello zodiaco.Ariete Per i nati nel segno l’delin amore parte con il piede giusto e quindi si deve fare attenzione a non sciuparlo. Nel lavoro ci saranno molti impegni.Toro In questoi nati nel segno sono fortunati in amore e anche la Luna è in posizione favorevole. Per quanto riguarda il lavoro saranno dei punti di riferimento precisi per alcuni colleghi.Gemelli Per i nati nei Gemelli quelle delsaranno delle ...

