(Di venerdì 26 agosto 2022) Polemiche a distanza. Improvvise e improvvisate. Ad aprire le danze è statache si è scagliatasu un tema molto particolare: l’alimentazione dei figli. L’attrice, intervistata dal quotidiano Il Mattino, sembra non aver digerito la presenza sul palco dell’Ariston – come co-conduttrice – dell’imprenditrice al fianco di Amadeus nella prossima edizione del Festival di Sanremo. Per quale motivo? Il principale sembra essere proprio legato allo stile di vita “a tavola” della coppia e l’educazione alimentare dei due figli Leone e Vittoria., la polemica sull’alimentazione dei figli Tutto è partito da uno stralcio dell’intervista rilasciata daal quotidiano Il Mattino. Rispondendo ad ...

neXtquotidiano : Ornella #Muti contro Chiara #Ferragni per il figlio “sbattuto sulle barrette Kinder” - ParliamoDiNews : Fedez, Ornella Muti critica Chiara Ferragni: il rapper risponde così #ChiaraFerragni @ChiaraFerragni #fedez… - zazoomblog : Dove ha sbattuto la foto del figlio. Ornella Muti se la prende con la Ferragni - #sbattuto #figlio. #Ornella… - zazoomblog : Dove ha sbattuto la foto del figlio. Ornella Muti se la prende con la Ferragni - #sbattuto #figlio. #Ornella… - ParliamoDiNews : Ornella Muti contro Chiara Ferragni: `Dove ha sbattuto la foto del figlio` – Libero Quotidiano #Elezioni2022… -

Parlae stavolta prende di mira Chiara Ferragni, regina indiscussa dei social. Lasi racconta in un'intervista su Il Mattino in occasione del Villamare Festival Film&Friend. Lanon ...Sembra che Fedez abbia avuto una reazione alla polemica nata per via delle parole cheha speso su Chiara Ferragni . In una recente intervista a Il Mattino, l'attrice ha parlato della presenza della famosa imprenditrice digitale al Festival di Sanremo 2023, a fianco di ...Tutto è partito da uno stralcio dell’intervista rilasciata da Ornella Muti al quotidiano Il Mattino. Rispondendo ad alcune domande, infatti, l’attrice ha fatto riferimento proprio ...Polemica Fedez - Ornella Muti. In una recente intervista a Il Mattino, l’attrice ha parlato della presenza di Chiara Ferragni al Festival di Sanremo 2023, al fianco di Amadeus. Le ...