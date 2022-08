Orfeo e le Sirene torna finalmente in Italia: dal Getty di Los Angeles al Marta di Taranto. Ma non è l’unica opera in attesa di rimpatrio dagli Usa (Di venerdì 26 agosto 2022) Ormai manca davvero poco. In queste ore i tecnici del Getty Museum di Los Angeles stanno “impacchettando” ben bene le opere e nel mese di settembre il gruppo scultoreo in terracotta Orfeo e le Sirene, del 350-300 a.C., partirà alla volta di Roma, perché proprio dall’Italia era stato fatto uscire illegalmente. In un primo momento sarà mostrato negli spazi del Museo dell’arte salvata, poi pare ormai certo che la definitiva destinazione del gruppo sia il Museo Archeologico Nazionale di Taranto (Marta), con il chiaro intento di arricchire il patrimonio archeologico della Puglia, suo territorio d’origine. L’annuncio della restituzione – che l’Italia aveva richiesto già una ventina di anni fa – ha visto protagonista lo stesso museo californiano, che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 26 agosto 2022) Ormai manca davvero poco. In queste ore i tecnici delMuseum di Losstanno “impacchettando” ben bene le opere e nel mese di settembre il gruppo scultoreo in terracottae le, del 350-300 a.C., partirà alla volta di Roma, perché proprio dall’era stato fatto uscire illegalmente. In un primo momento sarà mostrato negli spazi del Museo dell’arte salvata, poi pare ormai certo che la definitiva destinazione del gruppo sia il Museo Archeologico Nazionale di), con il chiaro intento di arricchire il patrimonio archeologico della Puglia, suo territorio d’origine. L’annuncio della restituzione – che l’aveva richiesto già una ventina di anni fa – ha visto protagonista lo stesso museo californiano, che ...

FQMagazineit : Orfeo e le Sirene torna finalmente in Italia: dal Getty di Los Angeles al Marta di Taranto. Ma non è l’unica opera… - Valedance11 : RT @Unomattina: 'Orfeo e le sirene' sono tre statue di terracotta risalenti al IV secolo a.C. Autentici capolavori che il Getty Museum di L… - Unomattina : 'Orfeo e le sirene' sono tre statue di terracotta risalenti al IV secolo a.C. Autentici capolavori che il Getty Mus… - BersaniLeda : RT @artribune: Come previsto dalla policy del grande museo losangelino, che obbliga al rimpatrio delle opere sottratte illegalmente, Orfeo… - susangalbarini : RT @MiC_Italia: .@dariofrance plaude al rientro di 'Orfeo e le sirene' in Italia: «Grazie alla collaborazione tra @_Carabinieri_ TPC e auto… -