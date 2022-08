Olimpiadi Parigi 2024, le speranze di qualificazione dell’Italia negli sport di squadra (Di venerdì 26 agosto 2022) Mancano ormai poco meno di due anni alle Olimpiadi di Parigi 2024. Nell’edizione di Tokyo 2020 l’Italia qualificò ben sei sport di squadra: basket maschile, volley maschile, volley femminile, pallanuoto maschile, softball e basket 3×3 femminile. Un bottino di tutto rispetto, non distante dal record di otto che fu toccato in occasione di Atene 2004. Ripetersi sarà tutt’altro che agevole, per un motivo in particolare: sono stati esclusi dal programma a cinque cerchi softball e baseball, ovvero due sport in cui il Bel Paese si sarebbe potuto giocare carte importanti. Inoltre permangono le (irrisolvibili?) difficoltà in discipline come pallamano e rugby a 7, per le quali la qualificazione va di fatto considerata impossibile, mentre servirebbe un’impresa gigantesca per ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 agosto 2022) Mancano ormai poco meno di due anni alledi. Nell’edizione di Tokyo 2020 l’Italia qualificò ben seidi: basket maschile, volley maschile, volley femminile, pallanuoto maschile, softball e basket 3×3 femminile. Un bottino di tutto rispetto, non distante dal record di otto che fu toccato in occasione di Atene 2004. Ripetersi sarà tutt’altro che agevole, per un motivo in particolare: sono stati esclusi dal programma a cinque cerchi softball e baseball, ovvero duein cui il Bel Paese si sarebbe potuto giocare carte importanti. Inoltre permangono le (irrisolvibili?) difficoltà in discipline come pallamano e rugby a 7, per le quali lava di fatto considerata impossibile, mentre servirebbe un’impresa gigantesca per ...

