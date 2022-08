Ogura e Chantra 'tentennano': posto salvo per Nakagami in MotoGP? (Di venerdì 26 agosto 2022) Il mercato della MotoGP mica è finito, nossignori. Anzi, ancora importanti selle sono da assegnare, poichè legati e marchi e team prestigiosi; l'esempio perfetto è costituito da LCR , formazione di ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di venerdì 26 agosto 2022) Il mercato dellamica è finito, nossignori. Anzi, ancora importanti selle sono da assegnare, poichè legati e marchi e team prestigiosi; l'esempio perfetto è costituito da LCR , formazione di ...

Gio__Fischietti : #AustriaGP ???? In sintesi MOTO3 Sorpresa: MUNOZ ???? Delusione: FOGGIA ???? MVR: SASAKI ???? (per distacco) MOTO2 Sorpresa… - Delio92 : #ogura ritorna alla vittoria conquistando per la sua 1° volta in carriera anche una leadership da mondiale, per 1 s… - gdstwits : Moto 2 – Gp Austria: vince Ogura su Chantra - sportli26181512 : Moto2, GP Austria: Ogura vince e sale in testa al Mondiale, caduta per Vietti. HIGHLIGHTS: Il giapponese vince sul… - gdstwits : Moto2 | Gp Austria Gara: , vince Ogura su Chantra -