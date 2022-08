Oggi sarà reso pubblico il documento con le motivazioni della perquisizione nella villa di Donald Trump in Florida (Di venerdì 26 agosto 2022) Giovedì un giudice federale statunitense, Bruce Reinhart, ha ordinato che venga reso pubblico il documento con le motivazioni che hanno giustificato la perquisizione da parte dell’FBI (l’agenzia investigativa della polizia federale) nella casa in Florida dell’ex presidente Donald Trump. La pubblicazione Leggi su ilpost (Di venerdì 26 agosto 2022) Giovedì un giudice federale statunitense, Bruce Reinhart, ha ordinato che vengailcon leche hanno giustificato lada parte dell’FBI (l’agenzia investigativapolizia federale)casa indell’ex presidente. La pubblicazione

teatrolafenice : «La nostra risposta alla violenza sarà fare musica in modo più bello, più devoto che mai». Nasceva oggi Leonard Ber… - rulajebreal : Durigon sarà candidato da Salvini. Voleva intitolare a Mussolini un parco pubblico, oggi dedicato a Falcone e Borse… - USCremonese : In una gara come quella di oggi, che per cornice ed emozioni sarà indimenticabile, dispiace sapere che mancherà uno… - max1ci6 : ha detto Kuleba aggiungendo che presto sarà diffusa una dichiarazione al riguardo, con maggiori dettagli. (Fonte: A… - TnDigit : ?Da oggi al 28 agosto la Valle del Fersina ospita la Festa della comunità mòchena del Trentino: tre giorni di appun… -